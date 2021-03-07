الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي دون راحة الأحد، 07 مارس 2021 - 00:06 كتب : حسام نور الدين الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري نرشح لكم أخر الأخبار على أرض موريتانيا.. غانا بطلا لأمم إفريقيا تحت 20 سنة على حساب أوغندا 56 دقيقة | إفريقيا مبابي يتوهج ويقود سان جيرمان للتغلب على بريست في كأس فرنسا ساعة | الدوري الفرنسي الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي دون راحة ساعة | الدوري المصري برشلونة يفوز على أوساسونا بفضل أصحاب القدم اليسرى ساعة | الدوري الإسباني النقاز: ذهبت إلى لاعبي الزمالك بعد مباراة الترجي.. والجميع يعرف تفاصيل أزمتي ساعة | دوري أبطال إفريقيا مؤتمر مدرب فيتا: الأهلي كان من الممكن أن يسجل 6 أهداف.. وشكرا له على خطوة موسيماني ساعة | دوري أبطال إفريقيا الفارق يتقلص.. يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقترب من قطبي ميلانو ساعة | الدوري الإيطالي مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا ساعة | دوري أبطال إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. دكة موسيماني لا تنتصر ضد فيتا كلوب وسوء الحظ.. الأهلي يتعثر في القاهرة الموقف يتأزم.. الزمالك يخسر أمام الترجي بثلاثية سيناريوهات تأهل الأهلي - انتصار خارج الأرض يقرب الأحمر ربع النهائي.. وفرصة للصدارة سيناريوهات تأهل الزمالك – 3 انتصارات تضمن العبور.. وتعادل يبقي على آمال ضعيفة مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا الأكثر مشاهدة 1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 أسـوان 2 بيراميدز انتهت دوري أبطال إفريقيا 3 الترجي 1 الزمالك انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 الأهلي 2 فيتا كلوب انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 تونجيث 1 مولودية الجزائر انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 مازيمبي 2 ماميلودي صن داونز انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول - فولام لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - كريستال بالاس لم تبدأ 21:15 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - ريال مدريد لم تبدأ 17:15 الدوري الإيطالي - هيلاس فيرونا - ميلان لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - إيفرتون لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - وست هام يونايتد - ليدز يونايتد لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - ديبورتيفو ألافيس لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - إنتر ميلان - أتالانتا لم تبدأ 21:45 الدوري التركي - أنطاليا سبور - قاسم باشا لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك