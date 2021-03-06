مؤتمر مدرب فيتا: الأهلي كان من الممكن أن يسجل 6 أهداف.. وشكرا له على خطوة موسيماني

السبت، 06 مارس 2021 - 23:48

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - فيتا كلوب - دوري أبطال إفريقيا

يرى فلوران إيبينجي المدير الفني لفيتا كلوب الكونغولي، أن فريقه قدم مباراة رائعة، رغم أن الأهلي كان يمكنه أن يسجل 5 أو 6 أهداف ضده.

تعادل الأهلي مع ضيفه فيتا كلوب 2-2، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. الأهلي فشل في الفوز، وأزم موقفه في المجموعة الأولى التي صار يملك فيها 4 نقاط على بعد 3 نقاط من المتصدر سيمبا التنزاني، فيما يملك فيتا كذلك 4 نقاط، ولدى المريخ السوداني نقطة واحدة.

وقال إيبينجي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "قدمنا مباراة رائعة. نقطة واحدة تكفي. حارس مرمانا تصدى لعدة فرص".

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وأردف "راض تماما عن النتيجة. كان بإمكان الأهلي أن يسجل 5 أو 6 أهداف".

وشدد "لقاء الإياب في كينشاسا سيكون مختلفا لأنه على أرضنا، لن نلعب بشكل دفاعي مثل مباراة القاهرة. المباراة القادمة مع الأهلي بعد 10 أيام في درجة حرارة عالية على أرضية من النجيل الصناعي وسنلعب لتحقيق الفوز".

وكشف "لا أعلم من سيتأهل، كل الفرق الأربعة لها حظوظها، سنقاتل حتى النهاية من أجل الصعود لدور الثمانية".

واستدرك "أكره إضاعة الوقت، ولم يتعمد لاعبونا السقوط وإدعاء الإصابة بدليل أن لاعب بالأهلي وقع في الأرض لتلقي العلاج".

وأتم "جاهز لتلقي أي عرض للعمل في بلد عربي، واشكر الأهلي على خطوة التعاقد مع بيتسو موسيماني، لأن أندية عديدة تلجأ لمدربين أجانب من أوروبا وأمريكا اللاتينية بينما نحن مثلهم ولا يوجد ما يمنعنا من العمل في الدوريات العربية".

الأهلي فيتا كلوب في إفريقيا
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