بهدفين رائعين وجٌملة فرص ضائعة.. الوداد يهزم هوريا ويتصدر بالعلامة الكاملة

واصل الوداد الرياضي تصدر مجموعته بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الثالث علىى التوالي على حساب هوريا.

وفاز الوداد على هوريا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب محمد الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

سجل أيوب الكعبي هدف المباراة الأول في الدقيقة الـ19 بشكل رائع. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها بخلفية مزدوجة رائعة في المرمى، مسجلا الهدف.

في شوط المباراة الثاني، شدد الوداد الضغط لإضافة الثاني. يحيى جبران كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ50 من تصويبة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تصدى لها بصعوبة.

وأيوب الكعبي سدد في الدقيقة الـ55، لكن الحارس تصدى أيضا بصعوبة.

ثم نفذ محمد أوناجم ركنية في الدقيقة الـ56، قابلها أمين عبد اللطيف برأسية، لكن موسى كمارا حارس هوريا واصل التألق وتصدى لها.

وأخيرا، جاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ88 عن طريق سيمون موسوفا بعد كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء، ومهدها أيوب الكعبي إلى موسوفا الذي سجل في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز الوداد بهدفين مقابل لا شيء.

video:1

📹 ملخص المباراة:



الوداد يتخطى حوريا بهدفين نظيفين ويتربع على صدراة المجموعة. 🔝#TotalCAFCL | #WACHAC pic.twitter.com/ygIExlPKDA — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 6, 2021

الفوز رفع رصيد الوداد للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد هوريا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

ويتواجد كايزر تشيفز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد الفوز على بترو أتليتكو صاحب المركز الأخير بهدفين.

وينتقل الوداد لملاقاة هوريا في كوناكري بالجولة المقبلة، فيما ينتقل كايزر تشيفز لملاقاة بترو أتليتكو في لواندا.