طبيب الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمود وحيد

كشف طبيب النادي الأهلي، التشخيص المبدئي لإصابة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق.

وقال أحمد أو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي: "محمود وحيد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيجري أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج".

وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الجهاز الفني تبديلًا مبكرًا بخروج وحيد والدفع بياسر إبراهيم، مع إجراء تعديل فني في الملعب بإشراك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.

يذكر أن فيتا كلوب يتقدم على الأهلي بهدف مقابل لا شيء مع مرور ربع ساعة من الشوط الثاني.