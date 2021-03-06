طبيب الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمود وحيد
السبت، 06 مارس 2021 - 22:20
كتب : حسام نور الدين
كشف طبيب النادي الأهلي، التشخيص المبدئي لإصابة محمود وحيد ظهير أيسر الفريق.
محمود وحيد
النادي : الأهلي
وقال أحمد أو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي في تصريحات لموقع الأهلي: "محمود وحيد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيجري أشعة للتعرف بشكل أكبر على الإصابة وتحديد فترة العلاج".
وتعرض وحيد لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب، التي تقام على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وأجرى الجهاز الفني تبديلًا مبكرًا بخروج وحيد والدفع بياسر إبراهيم، مع إجراء تعديل فني في الملعب بإشراك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.
يذكر أن فيتا كلوب يتقدم على الأهلي بهدف مقابل لا شيء مع مرور ربع ساعة من الشوط الثاني.