في حضور المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون

السبت، 06 مارس 2021 - 22:10

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي ضد ولفرهامبتون

شارك أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في التعادل أستون فيلا مع ولفرهامبتون.

وتعادل أستون فيلا ولفرهامبتون دون أهداف في المباراة التي أُقيمت على ملعب فيلا بارك في الجولة 27 للدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 40 ليحتل المركز التاسع بعد 26 مباراة.

أخبار متعلقة
قائد أستون فيلا السابق: أتوقع تجديد تعاقد المحمدي مدرب أستون فيلا يوضح سبب غياب تريزيجيه عن لقاء سيتي تقرير تركي: جالاتا سراي يريد ضم تريزيجيه معارا سميث عن لقطة تريزيجيه: بدت ركلة جزاء بالنسبة لي.. لم نكن سيئين تريزيجيه: هدفنا ليس التأهل فقط لأمم إفريقيا.. بل الفوز بالبطولة

أما ولفرهامبتون فوصل للنقطة 35 ليحتل المركز الثاني عشر لكن من 28 لقاء.

وأكمل المحمدي المباراة حتى نهايتها، لتعد المشاركة هي الرابعة له على التوالي بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم ليرتفع رصيده لـ10 مباريات في الدوري.

بينما شارك تريزيجيه للمرة الأولى بشكل أساسي مع الفريق منذ مباراة وست هام في الجولة 10. إذ غاب بعدها في 7 مباريات للإصابة، قبل أن يعود ويشارك في 7 مباريات كبديل مع جلوسه على دكة البدلاء في مباراتين.

وغادر تريزيجيه المباراة في الدقيقة 78 تاركا مكانه لـ كينان ديفيز.

ويلعب أستون فيلا ضد إيفرتون في الجولة المقبلة، بينما يلعب ولفرهامبتون ضد ليفربول.

محمود حسن تريزيجيه أحمد المحمدي أستون فيلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمود وحيد 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في حضور المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - أوساسونا (0)-(1) برشلونة.. جووول أووول 41 دقيقة | الدوري الإسباني
بيان رسمي – لجنة إدارة الزمالك تعلن بدء انعقاد دائم لدراسة أحوال فريق الكرة 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محمود حمادة: سعيد بهدفي في أسوان.. ونرغب في تحقيق الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
أروابارينا: كنا نستطيع الفوز بنتيجة أكبر على أسوان.. ومن الصعب التفكير في الدوري الآن ساعة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: أشكر اللاعبين على الأداء.. فرصة التأهل مازالت في أيدينا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل برشلونة – ميسي يقود الهجوم ضد أوساسونا.. وأومتيني يعوض بيكيه ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك