بيان رسمي – لجنة إدارة الزمالك تعلن حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال فريق الكرة
السبت، 06 مارس 2021 - 21:54
كتب : أحمد شوقي صلاح
كشف اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن الدخول في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجي.
الزمالك خسر أمام الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وحسب موقع الزمالك الرسمي، فإن اللجنة تدرس الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وبالتنسيق مع اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي.
وجاء بيان الزمالك كالتالي:
أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها في حالة انعقاد دائم لدراسة أحوال الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الترجي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع اللواء عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المتواجد حاليا في تونس على رأس البعثة.
وتدرس اللجنة الموقف من كل جوانبه، ومناقشة العديد من الخيارات بهدف تصحيح أوضاع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات.
ويلعب الزمالك مع الترجي يوم 16 مارس على استاد القاهرة في الجولة الرابعة.