مؤتمر باتشيكو: أشكر اللاعبين على الأداء.. فرصة التأهل مازالت في أيدينا

السبت، 06 مارس 2021 - 21:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

مؤتمر جايمي باتشيكو قبل مباراة الترجي والزمالك

يرى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك بأن التأهل من دور المجموعات مازال في يد فريقه.

الزمالك خسر أمام الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أوجه التهنئة إلى الترجي ومدربه على نتيجة المباراة، لكن كان هناك بعض الأمور التي أثرت على نتيجة اللقاء".

وأوضح "الشوط الأول كان الاستحواذ والسيطرة للزمالك، ثم فقدنا تركيزنا واهتز مرمانا بهدف، لكننا تداركنا الأمر سريعاً بتسجيل هدف التعادل، واهتزت شباك الزمالك بهدفين آخرين بسبب عدم التركيز".

باتشيكو أتبع "ليس من الطبيعي أن يتم احتساب ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الترجي، الكرة غريبة ولا تستحق احتساب ركلة جزاء".

وعن حسابات التأهل، قال المدرب البرتغالي "الزمالك يملك الطموح من أجل أن يكون بطلا لدوري أبطال إفريقيا، والمنافسة مازالت قائمة للتأهل".

واستمر "أشكر اللاعبين على أدائهم في المباراة. نحن في مجموعة صعبة، لكن الفوز في المباريات المقبلة سيساعد في التأهل من دوري المجموعات والفرصة مازالت في أيدينا".

باتشيكو أتم "غياب محمود علاء أمر فني أولاً وأخيراً، وبالنسبة لحميد أحداد كان أساسياً معنا قبل أن يتعرض للإصابة، لكننا كنا نحتاجه للاستفادة من تحركاته ومساعدة الفريق في المباراة".

الزمالك يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بعد 3 جولات.

ويلتقي الزمالك مع الترجي يوم 16 مارس في القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

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