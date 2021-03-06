وائل جمعة: كهربا يرتكب أخطاء لا تليق بـ الأهلي

السبت، 06 مارس 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

هدف كهربا مع الأهلي ضد سونيديب

انتقد وائل جمعة نجم الأهلي السابق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الحالي بعد العقوبة التي وقعها النادي الأحمر عليه.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال وائل جمعة عبر قناة بي إن سبورتس: "كهربا يرتكب أخطاء لا تليق بكونه في النادي الأهلي".

وأضاف "هو شخص طيب جدا لكن تلك الأخطاء تعني ضرورة خروجه من الأهلي. كهربا لن يعيش في الأهلي أو في كرة القدم عموما بتلك المشاكل".

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وواصل "كهربا تصرفاته طفولية، الطفل لا يمكن توقع تصرفاته. مثل هذه الأمور تجعل أيامه معدودة في كرة القدم".

وأتم تصريحاته "في الأهلي لا يمكن أن تشذ عن المألوف أو تخرج عنه".

وكان الأهلي قرر إيقاف كهربا عن المباريات لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنيه بسبب عدم الالتزام.

وائل جمعة كهربا الأهلي
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