في إفريقيا – كايزر تشيفز يهزم بترو أتليتكو بثنائية

أشعل كايزر تشيفز حسابات المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على بترو أتليتكو.

وفاز كايزر تشيفز على بترو أتليتكو بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "سوكر سيتي"، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

إيريك ماثولو سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ30 من ركنية نفذها نكوسينجفيلي، قابلها ماثولو برأسية في المرمى.

وفي الشوط الثاني، أضاف هابي ماشياني هدفا ثانيا في الدقيقة الـ79 بعد اختراق من العمق، ثم تصويبة بيمناه في المرمى مسجلا الثاني، لينتهي اللقاء بفوز كايزر تشيفز بثنائية.

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فوز كايزر تشيفز رفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث من المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد بترو أتليتكو عند لا شيء من النقاط في المركز الرابع والأخير.

ويلتقي الوداد مع هوريا كوناكري بعد قليل، في نفس الجولة للمجموعة الثالثة.