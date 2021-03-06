انتهت - الأهلي (2)-(2) فيتا كلوب.. الأحمر يتعثر

يواجه الأهلي، فيتا كلوب الكونغولي، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويريد الأهلي التعافي من خسارته ضد سيمبا التنزاني في الجولة الثانية، وإضافة 3 نقاط لرصيده الذي يضم 3 نقاط بالفعل.

أما فيتا كلوب، فيملك 3 نقاط أيضا، خلف سيمبا صاحب الـ 7 نقاط.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق82: تبديلان من فيتا كلوب في هذه الدقائق

ق80: ريكي تولينجي يسجل التعادل لفيتا كلوب.

ق79: سيناريو لا يصدق. ضربة جزاء للضيوف بعد خطأ من عمرو السولية.

ق74: إنذار لمروان محسن.

ق70: من أول لمسة.. مروان محسن جووول. عرضية أفشة يقابلها مروان بشكل رائع والهدف الثاني.

ق69: أليو ديانج يخرج ومروان محسن يسجل

ق68: أخيرا وبعد عذاب.. قفشة يمرر وأجايي يراوغ ويسدد لكنها تضرب القائم تعود لمحمد شريف الذي يسدد في المرمى ويسجل.

ق65: خطأ دفاعي آخر. ليلوبو جلودي صاحب الهدف يسدد لكن الشناوي يتصدى بشكل رائع.

ق63: تسديدة قوية من هاني قريبة من مرمى فيتا.

ق63: القائم والحارس يمنعان رأسية بانون من دخول المرمى بعد عرضية من أفشة.

ق60: ساعة لعب. أيمن أشرف يسدد بيمناه فوق مرمى فيتا بعد هجمة استبسل فيها عناصر فيتا في الذود عن مرماهم.

ق56: تبديلان للأهلي. طاهر محمد طاهر بدلا من الشحات، ومحمد شريف بدلا من الشحات.

ق55: تسديدة الشحات بعد تمريرة بواليا، يتصدى لها الحارس.

ق52: اختراق من أفشة وبينية أخرى لبواليا ولكن المهاجم الزامبي يسدد في يد الحارس

ق50: والتر بواليا ينفرد تماما بعد بينية السولية لكنه يسدد فوق المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: صاروخ من أفشة يتصدى له حارس مرمى فيتا. وتسديدة أخرى من نفس اللاعب يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق41: ليلوبو يسجل أول أهداف فيتا. اختراق وتسديدة يتصدى لها الشناوي، تعود لليلوبو الذي يودعها المرمى بسهولة.

ق36: حسين الشحات يهدر انفرادا تاما بعد بينية رائعة من أجايي. حاول التسديد في الزاوية الضيقة لكن حارس فيتا تفطن للكرة.

ق32: 3 فرص متتالية لا تضيع. السولية بعد عرضية من أيمن أشرف تصل للشحات الذي يمررها للسولية، ويسدد لكن مدافع فيتا يخرجها من على خط المرمى. ثم تستمر الهجمة ويتابعها بواليا لتضرب كرته القائم في مرة وتخرج بعيدا عن المرمى في الثانية بشكل غريب.

ق32: رأسية جديدة من بواليا بعد عرضية هاني، ولكنها في يد حارس فينا

ق29: عرضية بالونية من هاني كادت تخدع حارس فيتا وتسكن المرمى

ق27: عرضية ثانية من أيمن أشرف، ورأسية من والتر بواليا فوق العارضة.

ق24: تسديدة من موكاكي مهاجم فيتا بعيدة عن مرمى الشناوي.

ق23: بينية من ديانج كاد بانون يلمسها برأسه ويُسكنها المرمى. ترتد بهجمة لفيتا لكن الشناوي يتصدى للعرضية بثبات.

ق15: جملة رائعة بين ديانج وأفشة، تنتهي بتسديدة من أفشة مرت بجوار قائم فيتا بسنتيمترات

ق13: عرضية ولا أجمل من أيمن أشرف وأفشة يقابلها برأسية رائعة لكن حارس فيتا يتألق وتخرج لركنية

ق10: حسين الشحات يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة لا تتخطى دفاعات فيتا

ق9: ياسر إبراهيم يحل بديلا لمحمود وحيد، وينتقل أيمن أشرف لمركز الظهير الأيسر

ق6: محمود وحيد يُصاب في كرة مشتركة

انطلاق المباراة