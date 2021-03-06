سيناريوهات تأهل الزمالك – 3 انتصارات تضمن العبور.. وتعادل يبقي على آمال ضعيفة السبت، 06 مارس 2021 - 20:17 كتب : FilGoal لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أحمد سيد زيزو في الاتحاد السكندري في إفريقيا الزمالك نرشح لكم أخر الأخبار في مباراة الأهداف الستة.. هاتريك ليفاندوفسكي يحسم كلاسيكو ألمانيا لـ بايرن أمام دورتموند 2 دقيقة | الدوري الألماني دكة موسيماني لا تنتصر ضد فيتا كلوب وسوء الحظ.. الأهلي يتعثر في القاهرة 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا بهدف رائع وجٌملة فرصة ضائعة.. الوداد يهزم هوريا ويتصدر بالعلامة الكاملة 4 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا طبيب الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة محمود وحيد 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا في حضور المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي مباشر في إسبانيا - أوساسونا (0)-(1) برشلونة.. ميسي يهدد مرمى أصحاب الأرض ساعة | الدوري الإسباني بيان رسمي – لجنة إدارة الزمالك تعلن بدء انعقاد دائم لدراسة أحوال فريق الكرة ساعة | دوري أبطال إفريقيا محمود حمادة: سعيد بهدفي في أسوان.. ونرغب في تحقيق الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. دكة موسيماني لا تنتصر ضد فيتا كلوب وسوء الحظ.. الأهلي يتعثر في القاهرة بيان رسمي – لجنة إدارة الزمالك تعلن بدء انعقاد دائم لدراسة أحوال فريق الكرة سيناريوهات تأهل الزمالك – 3 انتصارات تضمن العبور.. وتعادل يبقي على آمال ضعيفة مؤتمر باتشيكو: أشكر اللاعبين على الأداء.. فرصة التأهل مازالت في أيدينا الموقف يتأزم.. الزمالك يخسر أمام الترجي بثلاثية الأكثر مشاهدة 1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 وادي دجلة 0 الإسماعيلي انتهت الدوري المصري 2 الاتحاد السكندري 0 الإنتاج الحربي انتهت الدوري المصري 1 طلائع الجيش 1 إنبـي انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 شباب بلوزداد 1 الهلال انتهت الدوري الإسباني 2 فالنسيا 1 فياريال انتهت الدوري المصري 0 أسـوان 2 بيراميدز انتهت دوري أبطال إفريقيا 3 الترجي 1 الزمالك انتهت دوري أبطال إفريقيا 2 الأهلي 2 فيتا كلوب انتهت دوري أبطال إفريقيا 0 تونجيث 1 مولودية الجزائر انتهت دوري أبطال إفريقيا 1 مازيمبي 2 ماميلودي صن داونز انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول - فولام لم تبدأ 16:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - كريستال بالاس لم تبدأ 21:15 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - ريال مدريد لم تبدأ 17:15 الدوري الإيطالي - هيلاس فيرونا - ميلان لم تبدأ 16:00 قد ينال إعجابك