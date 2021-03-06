مولودية الجزائر يصعب موقف الزمالك ويهزم تونجيث في السنغال

صعب مولودية الجزائر، من موقف الزمالك، في المجموعة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بفوز ثمين خارج الديار على تونجيث السنغالي 1-0.

صاروخ سدده عبد النور بلخير في الدقيقة 13 من بداية المباراة، منح المولودية فوزا في ملعب تونجيث الصعب.

ورغم الضغط السنغالي، حافظ المولودية على الهدف الثمين الذي جلبه هدف بلخير وحصد 3 نقاط غالية.

فوز المولودية، الأول له في دور المجموعات بعد تعادلين، رفع رصيده إلى 5 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة.

الترجي يتصدر المجموعة بـ 7 نقاط بعد انتصاره على الزمالك، فيما يملك الأبيض نقطتين، وتونجيث نقطة، قبل أن يواجه المولودية في الجزائر بعد 10 أيام.

ويواجه الزمالك الترجي في القاهرة أيضا بعد 10 أيام.