تشكيل الأهلي - ديانج أساسي.. وبواليا يقود الهجوم أمام فيتا كلوب

السبت، 06 مارس 2021 - 19:51

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - المريخ

عاد أليو ديانج لاعب وسط الأهلي لتشكيل فريقه الأساسي في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بـ والتر بواليا أساسيا في هجوم الفريق الأحمر.

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وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات – والتر بواليا – جونيور أجايي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – أحمد رمضان – مروان محسن – محمد شريف – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – طاهر محمد.

فيتا كلوب يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث وبفارق الأهداف فقط عنه.

الأهلي فيتا كلوب والتر بواليا دوري أبطال إفريقيا
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