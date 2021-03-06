تشكيل أستون فيلا - المحمدي وتريزيجيه أساسيان ضد ولفرهامبتون

عاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر للمشاركة أساسيا مع فريقه أستون فيلا أمام ولفرهامبتون.

ويلعب أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

كما استمر ظهور أحمد المحمدي أساسيا مع الفيلانز.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: أحمد المحمدي – كونشا – ميجينز – مات تارجيت.

الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – سانسون.

الهجوم: تراوري – واتكينز – تريزيجيه.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويأتي ولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.