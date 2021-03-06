تشكيل أستون فيلا - المحمدي وتريزيجيه أساسيان ضد ولفرهامبتون

السبت، 06 مارس 2021 - 19:01

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - أستون فيلا - نيوكاسل

عاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر للمشاركة أساسيا مع فريقه أستون فيلا أمام ولفرهامبتون.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أحمد المحمدي

النادي : أستون فيلا

ولفرهامبتون
أستون فيلا

ويلعب أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

كما استمر ظهور أحمد المحمدي أساسيا مع الفيلانز.

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وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: أحمد المحمدي – كونشا – ميجينز – مات تارجيت.

الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – سانسون.

الهجوم: تراوري – واتكينز – تريزيجيه.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويأتي ولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

تريزيجيه أحمد المحمدي أستون فيلا
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