تشكيل أستون فيلا - المحمدي وتريزيجيه أساسيان ضد ولفرهامبتون
السبت، 06 مارس 2021 - 19:01
كتب : FilGoal
عاد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر للمشاركة أساسيا مع فريقه أستون فيلا أمام ولفرهامبتون.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
أحمد المحمدي
النادي : أستون فيلا
ويلعب أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.
كما استمر ظهور أحمد المحمدي أساسيا مع الفيلانز.
وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:
المرمى: إيميليانو مارتينيز.
الدفاع: أحمد المحمدي – كونشا – ميجينز – مات تارجيت.
الوسط: جون ماكجين – دوجلاس لويز – سانسون.
الهجوم: تراوري – واتكينز – تريزيجيه.
ويحتل أستون فيلا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويأتي ولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.