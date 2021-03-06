انتهت في الدوري - أسوان (0) (2) بيراميدز.. فوز كتيبة أروابارينا
السبت، 06 مارس 2021 - 18:48
كتب : FilGoal
يستضيف أسوان نظيره بيراميدز على ملعب المقاولون العرب في الجولة 15 للدوري المصري.
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نهاية المباراة
ق83: محمود حمادة يسجل الثاني برأسية رائعة
ق64: القائم الأيمن يمنع دييجو رولان من تسجيل الهدف الثاني
ق53: خروج أحمد سامي للإصابة ونزول محمود حمادة
ق52: إصابة أحمد سامي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق24: عمر رضوان يُنقذ إنفرادا لـ دييجو رولان
ق17: أسوان يبحث عن تسجيل هدف التعادل
ق7: رمضان صبحي يسجل الأول من ركلة جزاء
ق5: الحكم يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بعد الرجوع للفار بعد لمسة يد على عبد العزيز موسى
ق2: شريف إكرامي يتصدى لأولى فرص اللقاء
بداية المباراة