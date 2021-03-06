انتهت مجموعة الزمالك - تونجيث (0) - (1) مولودية الجزائر

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، بين تونجيث السنغالي ومولودية الجزائر.

وتقام المباراة في نفس وقت مباراة الترجي والزمالك في استاد رادس.

ويحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، أما الزمالك فيملك نقطتين، مثله مثل مولودية الجزائر، ويتذيل تونجيث المجموعة بنقطة وحيدة.

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نهاية الشوط الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق13: صاروخ من عبد النور بلخير يكتب التقدم للضيف الجزائري

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل