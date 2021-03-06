أرتيتا: لم نحصل على ركلة جزاء صحيحة.. رغم ذلك لا يمكننا اختلاق الأعذار

السبت، 06 مارس 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن فريقه كان يستحق ركلة جزاء واضحة ضد بيرنلي لم تُحتسب له، كما أشار إلى أنه أيضا لا يجب البحث عن أعذار خاصة مع كم الفرص المؤكدة المهدرة. وذلك في تصريحاته عقب المباراة للتلفزيون البريطاني.

وصرح أرتيتا قائلا: "بكل تأكيد الملعب كان صعبا، يجب أن أقول إن لم نسجل الفرص الكبيرة التي سنحت لنا، وإن كنا منحنا المنافس هدفا، وإن لم تحتسب ركلة جزاء واضحة، فالوضع سيكون معقدا في بطولة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز".

وواصل "بناء الهجمات من الخلف هو شيء نعمل عليه وسنستمر في فعله، الهدف الذي سجلناه بدأ من لينو".

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وأكمل "ارتكبنا خطأ كلفنا هدفا، لكن أيضا كانت الفرصة الوحيدة التي حصلوا عليها أمامنا، الفرصة الثانية كانت تمريرة طولية من لينو".

وتابع "الفرص تحدث سواء لعبت تمريرات طويلة أو قصيرة، تلك هي كرة القدم، حينما نهدر هذا العدد من الفرص التي أهدرناها اليوم فسنقع تحت الضغط في لحظات وتسير المباراة بالضبط مثلما سارت".

وأردف "لم نحصل على قرار واضح بركلة جزاء واضحة، على أحدهم أن يشرح لي ما هي ركلة الجزاء؟".

وأكمل "رغم ذلك مع هذه الغلطة كان يجب أن نعود ونفوز، بما أنتجناه من فرص في المباراة، كان علينا أن نعود ونفوز، الأمر بهذه البساطة، إن لم نفز علينا أن ننظر إلى أنفسنا وألا نبحث عن أعذار".

وأتم "أتينا إلى هنا للفوز بهدفين أو ثلاثة، مع تقديم مثل هذا الأداء، لكن إن منحت الأمل لأي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز فسيستغل الفرصة".

وتعادل أرسنال بخطأ فادح من جرانيت تشاكا بنتيجة 1-1 مع مضيفه بيرنلي يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت اللقاء أحداثا مثيرة إذ لمست الكرة يد إريك بيترز لاعب بيرنلي في منطقة جزاء فريقه وطالب لاعبو أرسنال بركلة جزاء لكن الحكم أشار باستكمال اللعب.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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