انتهت في إفريقيا - الترجي (3)-(1) الزمالك.. خسارة أولى للأبيض في إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي والزمالك، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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ق. 83 تبديل ثان للترجي بدخول جيان سيدريك بدلا من محمد علي بن رمضان.

ق. 76 أنيس البدري يقطع الكرة ويسدد بجانب القائم.

ق. 74 جنش يمنع الرابع. عرضية من أنيس البدري إلى حمدو هوني الذي راوغ وسدد لكن جنش حولها إلى ركنية.

في المقابل رد باتشيكو بدخول إمام عاشور بدلا من حميد أحداد في الدقيقة الـ72.

معين شعباني رد بأولى التبديلات في الدقيقة الـ70 ودخول أنيس البدري وغيلان شعلالي بدلا من رؤوف بن غيث وإيمانويل توجوي.

ق. 60 تبديل أول للزمالك بدخول عبد الله جمعة بدلا من حمزة المثلوثي.

ق. 56 طرد أحمد فتوح للإنذار الثاني بعد التحام مع تونجوي.

ق. 55 تصويبة من فرجاني ساسي فوق المرمى.

ق. 52 هدف ثالث للترجي. بينية من خالد عبد الباسط إلى حمدو هوني الذي اخترق ومرر الكرة إلى محمد علي بن رمضان ليسجل في مرمى جنش.

ق. 47 انطلاقة من بنشرقي ثم تمرير إلى أوباما الذي مهد الكرة إلى ساسي وفرجاني سدد لكن في الدفاع وتتحول إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 الهدف الثاني. محمد علي بن رمضان يسجل الثاني للترجي من ركلة جزاء.

ق. 42 ركلة جزاء للترجي بعد عرقلة من محمد عبد الغني لـ رؤوف بن غيث.

ق. 39 جووووول التعااادل للزمالك. رمية تماس تمرر إلى ساسي الذي يراوغ ويمرر إلى أحمد فتوح الذي يسدد بيمناه في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 37 فرصة جديدة للزمالك. رمية تماس تنفذ سريعا إلى أوباما الذي أرسل عرضية، أبعدها الدفاع قبل متابعة أحداد.

ق. 33 أحمد فتوح يسدد لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 31 بينية رائعة من المثلوثي إلى زيزو الذي أرسل عرضية رائعة أرضية، قابلها أحداد بلمسة وتصدى لها فاروق بن مصطفى ببراعة.

ق. 25 هدف أول للترجي. بينية إلى النقاز الذي اخترق من الجهة اليمنى وأرسل تمريرة إلى ويليام توجوي الذي حولها بتصويبة مباشرة في مرمى جنش مسجلا الأول.

ق. 17 أخطر فرص الزمالك. مرتدة قادها بنشرقي ومررها إلى أحداد الذي أرسل عرضية مرت فوق فاروق بن مصطفى حارس الترجي، لكن مرت أمام أوباما الذي حاول متابعتها.

ق. 14 بينية من أوباما إلى حميد أحداد الذي يحاول المرور من مدافع الترجي، لكن محمد علي اليعقوبي يستخلصها منه.

ق. 9 ركنية أولى للترجي. طولية إلى حمدو هوني يتسلمها لكن حمزة المثلوثي يضغط ويحولها إلى ركنية.

ق, 4 الركنية تنفذ طويلة تصل إلى أحمد فتوح في الجهة الأخرى الذي يمرر إلى بنشرقي ومن بنشرقي إلى ساسي إلى فتوح الذي أرسل عرضية في يد الحارس.

ق. 3 كرة طولية يخطيء الدفاع في إخراجها وتصل إلى أوباما الذي يدخل منطقة الجزاء، ويرسل عرضية يحولها الدفاع إلى ركنية.

بداية المباراة