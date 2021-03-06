صنداونز يقهر مازيمبي ويوقف مسيرته التاريخية عند 74 مباراة

السبت، 06 مارس 2021 - 17:07

كتب : نادر عيد

صنداونز

عزز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي تصدره لترتيب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا بقهر مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 2-1 اليوم السبت في الجولة الثالثة.

وتقدم للضيوف اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة 66 لكن المخضرم تريسور مبوتو تعادل لبطل الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 82.

قبل أن يسجل الظهير الأيسر ليلي لاكاي هدفا حاسما لصنداونز في الدقيقة 90 إثر تسديدة من ركلة حرة.

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ورفع صنداونز رصيده لتسعة نقاط معززا تصدره لترتيب المجموعة محققا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد مازيمبي عند نقطتين ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

وتلقى مازيمبي أول خسارة في ملعبه في مباراة قارية منذ أكتوبر 2009، توقفت مسيرته التاريخية في ميدانه عند 74 مباراة بلا هزيمة.

وسيتواجه الناديان في جنوب إفريقيا في 16 مارس المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وفي اليوم ذاته يلعب الهلال ضد ضيفه شباب بلوزداد.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتوج مازيمبي باللقب 5 مرات كثاني أكثر فريق بالتساوي مع الزمالك، بينما رفع صنداونز الكأس مرة وحيدة كانت في 2016.

مازيمبي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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