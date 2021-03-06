تشكيل الترجي - الهوني والنقاز أساسيان أمام الزمالك

السبت، 06 مارس 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

حمدو الهوني - الترجي التونسي - كأس العالم للأندية

دفع معين الشعباني مدرب نادي الترجي التونسي بالثلاثي خالد عبد الباسط وحمدو الهوني وويليام توجي لقيادة خط هجومه في مواجهة الزمالك بدوري الأبطال.

ويستعد الترجي لاستضافة الزمالك ضمن ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويشارك حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في خط دفاع الترجي مع كل من محمد علي يعقوبي وعبد القادر بدراني وإلياس الشطي.

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ويلعب الثلاثي محمد علي بن رمضان وفوسيني كوليبالي وعبد الرؤوف بن غيث في خط الوسط.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

الدفاع: حمدي النقاز – يعقوبي – بدراني – إلياس الشطي

الوسط: بن رمضان – كوليبالي – بن غيث

الهجوم: حمدو الهوني – عبد الباسط - توجي

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