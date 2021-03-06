تشكيل الزمالك - أحداد وبنشرقي وزيزو يقودون الهجوم واستبعاد مروان حمدي

السبت، 06 مارس 2021 - 16:50

كتب : أحمد شوقي صلاح

حميد أحداد مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

دفع جايمي باتشيكو مدرب الزمالك بالثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي وحميد أحداد لقيادة خط هجومه في مواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال.

الزمالك يحل ضيفا على الترجي التونسي ضمن منافسات ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب في خط الدفاع الرباعي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد أبو الفتوح "فتوح".

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فيما يشارك في خط الوسط الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وحسين فيصل وأسامة فيصل وإمام عاشور.

وتم استبعاد كل من محمد عواد ومحمد عبد السلام وحسام أشرف ومروان حمدي من القائمة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: المثلوثي – الونش – محمد عبد الغني – فتوح

الوسط: ساسي – طارق حامد – أوباما – زيزو – بنشرقي

الهجوم: حميد أحداد

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