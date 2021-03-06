في مباراة ممتلئة بفرص تحبس الأنفاس.. تشاكا والقائم يهديان بيرنلي تعادلا مع أرسنال

نجح فريق بيرنلي في الخروج بنقطة من أمام ضيفه أرسنال ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

سجل هدف أرسنال بيير إيمريك أوباميانج وسجل هدف بيرنلي كريس وود.

هذا التعادل رفع رصيد أرسنال إلى 38 نقطة في المركز الـ10 فيما أصبح رصيد بيرنلي 30 نقطة في المركز الـ15.

وتواجد محمد النني اللاعب الدولي المصري على مقاعد بدلاء أرسنال خلال اللقاء دون أن يشارك.

بداية قوية وخطأ فادح

لم يدخر أرسنال جهدا في بداية اللقاء، وأعلن عن حضوره القوي بهدف في الدقيقة السادسة، بعد انطلاقة من وسط الملعب من ويليان الذي مرر على الجانب الأيسر إلى بيير أوباميانج الذي اخترق وسدد وسجل هدفا بعد مغالطة الكرة لنيك بوب حارس بيرنلي.

وهدد أرسنال مرمى بيرنلي مجددا في الدقيقة 19 بعد تمريرة ثنائية بين أوباميانج وبارتي ليرسل الأخير تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء إلى أوباميانج، حاول ماثيو لوتون مدافع بيرنلي إبعاد الكرة، لكنه لم ينجح، ليسدد أوباميانج لكن بعيدا عن القائم والمرمى من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر أرسنال فرصة خطيرة أخرى في الدقيقة 22 بعد ثنائية تمريرات بين باكايو ساكا وأوباميانج لتصل الكرة إلى الأولى منفردا بنيك بوب حارس بيرنلي، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى من الطرف الأيمن أثناء الانفراد.

وخلال الدقيقة 29 اخترق مارتن أوديجارد منطقة جزاء بيرنلي من الطرف الأيمن له، وأرسل تمريرة على حافة منطقة الجزاء إلى توماس بارتي بشكل جميل والذي سدد لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 39 جاءت لحظة الخطأ الفادح، أرسنال كان يحاول بناء هجمة بداية من خط دفاعه، وصلت تمريرة إلى لينو من كيران تيرني، ليرسل الحارس التمريرة إلى جرانيت تشاكا داخل منطقة الجزاء، الأخير يحاول إرسال الكرة إلى الظهير الأيمن لكنها ارتطمت بكريس وود مهاجم بيرنلي وسكنت الشباك الخالية.

الشوط الثاني إثارة في آخر 10 دقائق

أرسل مارتن أوديجارد تسديدة قوية للغاية في الدقيقة 51 لكن نيك بوب تصدى لها على مرتين ليحول دون أي خطورة للمدفعجية.

واستمر اللعب منحصرا في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت سلسلة من الأحداث المثيرة للغاية في اللقاء تصل إلى حد حبس الأنفاس.

خلال تلك الدقيقة، حاول ديفيد لويز مدافع أرسنال تشتيت كرة عالية برأسية، ثم تابع لاكازيت التشتيت برأسه لتسقط الكرة أمام إريك بيترز مدافع بيرنلي الذي أرسل تسديدة قوية للغاية على الطائر، لكن بيرند لينو كان بالمرصاد.

وكاد بيرنلي أن يتقدم في النتيجة في الدقيقة 81، بعد ثنائية تمريرات بين ماتيج فيدرا وكريس وود، لتصل الكرة إلى الأخير الذي سدد لكن لينو تألق مجددا وأنقذ انفرادا.

واشتلعت أحداث اللقاء أكثر في الدقيقة 82 بعد انطلاق من ساكا وتمريرة على الطرف الأيسر إلى كيران تيرني الذي أرسل عرضية خطيرة للغاية تصل إلى بيبي أمام منطقة الست ياردة لكنه يخفق في تسديدة الكرة.

وشهدت الدقيقة 84 أحداثا مثيرة أكثر، إذ أرسل ساكا كرة عرضية خطيرة إلى نيكولاس بيبي أمام منطقة الست ياردة داخل منطقة الجزاء الذي سدد بقوة هذه المرة لكن إريك بيترز أبعد الكرة.

وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء باعتبار أن الكرة لمست يد بيترز قبل أن يبعدها، وبعد دقيقة تدخلت تقنية حكم الفيديو لتراجع اللقطة.

وأوصت تقنية حكم الفيديو بإلغاء ركلة الجزاء وعقوبة الطرد ضد بيترز ما قام به حكم المباراة أندري مارينر فعليا.

ووصلت الكرة إلى جاي رودريجيز لاعب بيرنلي في الدقيقة 87 وسدد بقوة لكنها مرت بجانب القائم الأيمن للينو بسلام.

وكاد أرسنال أن يخطف نقاط المباراة الكاملة، في الدقيقة 93 بعد كرة طولية أرسلها ديفيد لويز وصلت إلى رأس أليكساندر لاكازيت لتسقط الكرة أمام منطقة الست ياردة أمام أوباميانج الذي سدد لكن دفاع بيرنلي استبسل ليبعد الكرة.

واقترب أرسنال كثيرا من مرمى بيرنلي في الدقيقة 94، بعد هجمة خطيرة أخرى من أرسنال وضغط متواصل لتصل الكرة وسط زحام شديد في منطقة الجزاء أمام داني سيبايوس لاعب أرسنال على حافة منطقة الجزاء الذي سدد بقوة لكن القائم أبعد الكرة.

أرقام سلبية للمدفعجية

ويعد هذا هو التعادل الثالث في تاريخ مواجهات أرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2009، كما أن أرسنال حصل على نقطة وحيدة من أصل 6 أمام بيرنلي هذا الموسم بعد أن كان قد خسر في الدور الأول بنتيجة 1-0.

جرانيت تشاكا ارتكب 8 أخطاء تسببت في أهداف أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز (بعيدا عن حراس المرمى)، منذ بداية موسم 2016-2017.