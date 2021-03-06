انتهت في إنجلترا - بيرنلي (1) - (1) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أرسنال ضد بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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د.94 خطييييرة القائم يتعاطف مع بيرنلي هجمة خطيرة من أرسنال وضغط متواصل لتصل الكرة في زحام شديد أمام سيبايوس على حافة منطقة الجزاء الذي يسدد بقوة لكن القائم يبعد الكرة.

د.93 خطيييرة ديفيد لويز يرسل كرة عرضية تصل إلى رأس لاكازيت ثم تسقط أمام منطقة الست ياردة أمام أوباميانج الذي سدد لكن دفاع بيرنلي ينقذ الموقف.

د.87 الكرة تسقط أمام جاي رودريجيز الذي يسدد لكنها تمر بسلام بعيدا عن قائم مرمى أرسنال.

د.86 تقنية حكم الفيديو تنقذ بيرنلي وتشير إلى أنها لم تكن لمسة يد على بيترز وتلغي ركلة الجزاء والطرد.

د.85 تقنية حكم الفيديو تراجع اللقطة

د.84 الحكم يحتسب ركلة جزاء

د.84 عرضية خطيييرة من ساكا تصل إلى نيكولاس بيبي أمام منطقة الست ياردة الذي يسدد بقوة هذه المرة لكن إريك بيترز يبعد الكرة.

د.82 المباراة تشتغل، انطلاقة من ساكا وتمريرة على الطرف الأيسر إلى كيران تيرني الذي يرسل عرضية خطيرة للغاية تصل إلى بيبي أمام منطقة الست ياردة لكنه يخفق في تسديد الكرة.

د.81 خطييييرة مجددا لبيرنلي، 1-2 بين ماتيج فيدرا وكريس وود، لتصل الكرة إلى الأخير الذي يسدد لكن لينو يتألق مجددا وينقذ الموقف من انفراد مباشر.

د.79 خطيييرة تشتيت من ديفيد لويز برأسه لكرة عالية ثم يتابع لاكازيت التشتيت برأسه لتسقط الكرة أمام إريك بيترز مدافع بيرنلي الذي يسدد تسديدة قوية للغاية على الطائر يتألق أمامها لينو.

د.51 خطييرة، تسديدة قوية من مارتن أوديجارد يتصدى لها نيك بوب حارس بيرنلي على مرتين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.39 جووول التعادل من خطأ فادح، أرسنال يحاول بناء الهجمة، تمريرة من لينو إلى تشاكا داخل منطقة الجزاء وأمام منطقة الست ياردة، تشاكا يحاول إرسال الكرة إلى الظهير الأيمن لكنها ترتطم بجانب كريس وود وتسكن الشباك الخالية.

د.29 خطيييرة، مارتن أوديجارد يخترق ويدخل منطقة جزاء بيرنلي من الطرف الأيمن ويرسل تمريرة على حافة منطقة الجزاء إلى توماس بارتي بشكل جميل والذي سدد لكن أعلى العارضة.

د.22 خطيييرة، فرصة أخرى تضيع من أرسنالن تمريرة 1-2 بين ساكا وأوباميانج ليصل ساكا إلى المرمى ويواجه نيك بوب لكنه يسدد الكرة بعيدا عن المرمى من الطرف الأيمن أثناء الانفراد.

د.19 خطيييرة، تمريرة بين أوباميانج وتوماس بارتي ليرسل الأخيرة تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء إلى أوباميانج يحاول ماثيو لوتون لاعب بيرنلي إبعاد الكرة لكنه لم ينجح ليسدد أوباميانج لكن بعيدا عن القائم والمرمى من داخل منطقة الست ياردة.

د.06 جووول الهدف الأول، انطلاقة من وسط الملعب من طرف ويليان الذي يمرر على الجانب الأيسر إلى بيير أوباميانج الذي اخترق وسدد وسجل الهدف الأول بعد مغالطة الكرة للحارس.

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل