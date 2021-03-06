تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء وأوباميانج يقود الهجوم ضد بيرنلي
السبت، 06 مارس 2021 - 13:46
كتب : FilGoal
يتواجد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال على مقاعد بدلاء فريقه خلال مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ودفع ميكيل أرتيتا بكل من توماس بارتي وجرانيت تشاكا ومارتن أوديجارد في خط وسط فريقه للمباراة.
ويواجه أرسنال نظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقود الثلاثي باكايو ساكا وويليان وبيير إيميريك أوباميانج خط الهجوم.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: بيرند لينو
الدفاع: كالوم تشامبرز – ديفيد لويز – بابلو ماري – كيران تيرني
الوسط: بارتي – تشاكا – أوديجارد
الهجوم: ساكا – أوباميانج - ويليان