طارق يحيى: الزمالك لا يمر بما يمكن وصفه أزمة.. فزنا على الترجي سابقا ولكن

قال طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك إن فريقه لا يمر بما يمكن وصفه بالأزمة، لكنها مرحلة من سوء التوفيق تحدث لأي فريق. وذلك في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح يحيى قائلا: الأزمة التهديفية بكل تأكيد لها أسباب، فجأة رحل مصطفى محمد رحل إلى تركيا، والزمالك استعاض بالثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي وهو ثنائي هداف".

وواصل "النقلة مختلفة بالطبع للزمالك، الضغوط مختلفة والثبات الانفعالي يتأثر بشكل كبير، هي ليست أزمة هجومية لكن سوء توفيق، الفريق يصل للمرمى بشكل غير طبيعي لكنه عدم توفيق بشكل مباشر وغياب مصطفى محمد أثر بشكل كبير، لكن أملنا أن يعود الجزيري للتسجيل ومروان حمدي أيضا".

وأكمل "أي نادي في العالم يتعرض لهذا الأمر، لكن باتشيكو يعمل بشكل جيد في التدريبات وعلى المرمى بشكل كبير.

وتابع "فزنا على الترجي في دوري الأبطال وأقصيناه وفزنا بالسوبر الإفريقي، لابد أن يبدأ الزمالك من هذه النقطة ولكن لا يجب أن تقلل من قيمة وحجم لاعبي الترجي خاصة وأنهم على ملعبهم".

وأردف "بما أنه لا يوجد جماهير فالأمر سيكون 50:50، لاعبو الزمالك يجب أن يكون لديهم إصرار وعزيمة للفوز بالمباراة".

واستطرد "حينما تتراجع النتائج فالكل مسؤول، لا يمكنني تحميل شخص بعينه بجانب عدم التوفيق، لكن نتمنى أن يحالف التوفيق الفريق".

وأتم "لا توجد أزمة في حراسة المرمى، هو مجرد تنافس شريف بين اللاعبين".

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه الترجي التونسي ضمن منافسات ثالث جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت في السادسة مساء.

وحصد الزمالك نقطتين بعد التعادل سلبيا في أول جولتين من دور المجموعات.