تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين أسامة ومروان في الهجوم أمام الترجي

يفاضل البرتغالي جايمي باتشيكو بين أسامة فيصل ومروان حمدي لقيادة هجوم الزمالك أمام الترجي التونسي في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يواصل محمود عبد الرحيم "جنش" قيادة عرين الزمالك، ويحافظ التونسي حمزة المثلوثي على مركزه كظهير أيمن.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي

أمامهم: أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - أشرف بنشرقي

الهجوم: أسامة فيصل (مروان حمدي)

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين، وبالتساوي مع مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، وخلف الترجي صاحب النقاط الأربعة.