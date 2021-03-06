تشكيل الأهلي المتوقع - أجايي يقود الهجوم ووحيد ظهير أيسر أمام فيتا كلوب

السبت، 06 مارس 2021 - 12:24

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - طلائع الجيش - أجايي

من المتوقع أن يقود النيجيري جونيور أجايي هجوم الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن خلف النيجيري سيتواجد حسين الشحات الذي انتهى إيقافه قاريا وطاهر محمد طاهر.

ويظل محمود وحيد أساسيا في الجهة اليسرى لتعويض غياب علي معلول.

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وأصبح تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيتا كلوب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – جونيور أجايي

وينفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

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