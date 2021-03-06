أرتيتا: مركز أرسنال الحالي في الدوري غير مقبول.. العديد من الأشياء بحاجة للتطور

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إن مركز فريقه الحالي في جدول الترتيب ليس مقبولا، مشددا على أنه لو كان أي أحد في النادي سعيد بمركزه الحالي فهو يتواجد في المكان الخطأ. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح أرتيتا قائلا: "حينما تنظر إلى جدول الترتيب فمركزنا غير مقبول، نحن نادي أرسنال، يجب ألا نكون هنا ولا بالقرب من ذلك المركز، إن كان أي أحد في الفريق سعيد بهذا المركز فهو في المكان الخطأ".

وواصل "إن أخبرتني منذ عام أن ذلك سيحدث كنت سأقول ما الذي تتحدث عنه؟ لكن الواقع هو أن الكثير حدث لذا نسير اليوم بيوم".

وأكمل "نحن بعيدون جدا جدا عن المكان الذي نرغب في التواجد به، يوجد الكثير لتطويره، ويجب أن نضيف الكثير من الجودة، الكثير من طريقة اتخاذ القرارات بطريقة فعالة واستكشاف المواقف حينما تسنح الفرص".

وأتم "نحتاج للتحكم في المباريات، أن نتخذ قرارات دفاعية في نصف ملعب المنافس، أن نقلل من منح الهدايا في نصف ملعبنا، أن نخرج بشباك نظيفة أكثر من الوضع الحالي، هناك العديد من الأمور لفعلها، الكثير من الأهداف لتسجيلها، نحتاج الكثير من الإبداع، هناك العديد من الأشياء لفعلها".

ويحتل أرسنال المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الرابع.

ويستعد أرسنال لكي يحل ضيفا على بيرنلي في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت في الثانية والنصف ظهرا.