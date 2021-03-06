كلوب: لو أراد لاعب الرحيل لأننا لن نلعب في دوري الأبطال فلا أريده في فريقي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه لا يريد استمرار أي لاعب يرغب في الرحيل عن فريقه حال عدم تأهله لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وشدد على الأمر ذاته بالنسبة للاعبين الذين سينضمون، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح كلوب حول إمكانية طلب لاعبين الرحيل في حالة عدم التأهل لدوري الأبطال قائلا:"إذا أراد لاعب الرحيل لأننا لن نلعب في دوري الأبطال فأنا لا أريده".

وواصل "إن لم يرغب لاعب في الانضمام إلينا لأننا لن نلعب في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل، فأنا لا أريده".

وأكمل "ولا يوجد شيء شخصي هنا، الأمر بهذه الصورة دائما، ترغب في إيجاد تشكيلة اللاعبين الصحيحة من أجل مواجهة التحديات، لا يوجد ما يقلقني".

وتابع "الموقف في النادي واضح، الملاك يرغبون مني حل الموقف وأريد أن أحله مع اللاعبين تلك هي الخطة".

وأردف "أعرف أننا نحوز على ولاء اللاعبين، لا أشعر أنني وحيدا في الفريق، لا أقف في النار وحدي".

وأتم "هذا ليس موقفا حيث يقول لاعب إننا لسنا في دوري الأبطال لذا سأرحل، هذا لن يحدث، أعرفهم جيدا لأعلم ذلك".

ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.