كلوب: إن أراد لاعب الرحيل لأننا لن نلعب في دوري الأبطال فلا أريده في فريقي

حدد يورجن كلوب مدرب ليفربول قواعد استمرار وضم اللاعبين للموسم المقبل في حالة عدم تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، وأوضح أن ملاك النادي طلبوا منه حل الموقف الحالي للفريق. وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح كلوب: "إن كان لاعب يرغب في الرحيل لأننا لا نلعب في دوري الأبطال فأنا لا أريده".

وواصل "إن كان لاعبا لا يرغب في الانضمام إلينا لأننا لن نلعب في دوري الأبطال خلال الموسم المقبل، فأنا لا أريده".

وأكمل "ولا يوجد شيء شخصي هنا، الأمر دائما هكذا، ترغب في إيجاد التشكيل الصحيح من أجل مواجهة التحديات، لا يوجد ما يقلقني".

وتابع "الموقف في النادي واضح، الملاك يرغبون مني حل الموقف وأريد أن أحل الموقف مع اللاعبين تلك هي الخطة".

وأردف "أعرف أننا نحوز على ولاء اللاعبين، لا أشعر أنني وحيدا في الفريق، لا أقف في النار وحدي".

وأتم "هذا ليس موقفا حيث يقول لاعب إننا لسنا في دوري الأبطال لذا سأرحل، هذا لن يحدث، أعرفهم جيدا لأعلم ذلك".

ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.