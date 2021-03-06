بروس: سنبذل قصارى جهدنا لكشف من سرب الخلافات.. هذه الأمور تحدث في كل مكان

السبت، 06 مارس 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

ستيف بروس

قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل إنه سيبذل كل جهده لكشف المتورط في تسريب خلافه مع لاعبه مات ريتشي في التدريبات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث في كل الأندية بإنجلترا. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي".

وصرح بروس قائلا: "الخلاف مع مات ريتشي حدث بالفعل، لكن بقية القصة ليست حقيقية".

وواصل "الخلافات في التدريبات تحدث في كل مكان في الدولة هنا، كل أسبوع في الأندية، لكن ذلك لا يخرج للعلن".

أخبار متعلقة
حفاظا على التقليد المعهود.. التعادل يحسم مواجهة نيوكاسل وولفرهامبتون يونايتد يستعيد المركز الثاني بثلاثية في نيوكاسل تشكيل مانشستر يونايتد - مارسيال وراشفورد يقودان الهجوم ضد نيوكاسل

وأكمل "لسوء الحظ، الصحفي لديه مصدر حول النادي يمنحه الأخبار، الأمر محبط ونتطلع لمعرفة من فعل ذلك".

وأتم "تتعامل مع 25 لاعبا، المشاعر كبيرة والتنافس كذلك وتلك الأشياء تحدث، لكن لسوء الحظ، حينما يكون الأمر في نيوكاسل، فالأمور تتفاقم عن الحد".

وكان ريتشي قد تقدم باعتذار إلى مدربه وناديه بعد الجدال الذي حدث في التدريبات والذي نتج من سوء تفاهم عقب مباراة ولفرهامبتون يوم السبت.

وقالت تقارير صحفية إن ريتشي اختلف مع مدربه في التدريبات بل وسبه أيضا.

وكان نيوكاسل يونايتد قد تعادل بنتيجة 1-1 مع ولفرهامبتون يوم السبت.

ويحتل الفريق حاليا المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الدرجة الثانية - هشام زكريا يعلن عبر في الجول إقالته من تدريب الداخلية 15 دقيقة | مصر
تقرير: إبراهيموفيتش سيرتدي قميص منتخب السويد مجددا 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
طارق يحيى: الزمالك لا يمر بما يمكن وصفه أزمة.. فزنا على الترجي سابقا ولكن 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحد الناجين من كارثة شابيكوينسي ينجو من الموت في بوليفيا من على ارتفاع 150 مترا 49 دقيقة | أمريكا
تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين أسامة ومروان في الهجوم أمام الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الأهلي المتوقع - أجايي يقود الهجوم ووحيد ظهير أيسر أمام فيتا كلوب ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أرتيتا: مركز أرسنال الحالي في الدوري غير مقبول.. العديد من الأشياء بحاجة للتطور ساعة | الدوري الإنجليزي
مجموعة بيراميدز - تقرير مغربي: مواجهة الرجاء ونامونجو مهددة بالتأجيل ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك