بروس: سنبذل قصارى جهدنا لكشف من سرب الخلافات.. هذه الأمور تحدث في كل مكان

قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل إنه سيبذل كل جهده لكشف المتورط في تسريب خلافه مع لاعبه مات ريتشي في التدريبات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث في كل الأندية بإنجلترا. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي".

وصرح بروس قائلا: "الخلاف مع مات ريتشي حدث بالفعل، لكن بقية القصة ليست حقيقية".

وواصل "الخلافات في التدريبات تحدث في كل مكان في الدولة هنا، كل أسبوع في الأندية، لكن ذلك لا يخرج للعلن".

وأكمل "لسوء الحظ، الصحفي لديه مصدر حول النادي يمنحه الأخبار، الأمر محبط ونتطلع لمعرفة من فعل ذلك".

وأتم "تتعامل مع 25 لاعبا، المشاعر كبيرة والتنافس كذلك وتلك الأشياء تحدث، لكن لسوء الحظ، حينما يكون الأمر في نيوكاسل، فالأمور تتفاقم عن الحد".

وكان ريتشي قد تقدم باعتذار إلى مدربه وناديه بعد الجدال الذي حدث في التدريبات والذي نتج من سوء تفاهم عقب مباراة ولفرهامبتون يوم السبت.

وقالت تقارير صحفية إن ريتشي اختلف مع مدربه في التدريبات بل وسبه أيضا.

وكان نيوكاسل يونايتد قد تعادل بنتيجة 1-1 مع ولفرهامبتون يوم السبت.

ويحتل الفريق حاليا المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.