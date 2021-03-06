مواعيد مباريات السبت 6 مارس 2021.. الزمالك والأهلي وبرشلونة وكلاسيكو ألمانيا

السبت، 06 مارس 2021 - 09:51

كتب : FilGoal

حازم إمام - أجايي - الزمالك - الأهلي

يحل الزمالك اليوم السبت ضيفا على الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا (6 مساء - beIN 4).

بينما يستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب في البطولة ذاتها (9 مساء - beIN 4).

ويلعب بيراميدز ضد مضيفه أسوان في الدوري المصري الممتاز (7 مساء - أون تايم سبورتس 1).

أخبار متعلقة
تعديل قانون لمسة اليد مصدر من الاتحاد الإيفواري لـ في الجول: جاك أنوما قرر الانسحاب من انتخابات رئاسة كاف ربيع ياسين يعلن عبر في الجول إتمام الاتفاق لتدريب بتروجت في إفريقيا – شباب بلوزداد يهدر فوزا متأخرا أمام الهلال

وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة ضد مضيفه أوساسونا (10 مساء - beIN 1 Premium).

وتنقل beIN 3 Premium لقاء يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي (9:45 مساء).

وينطلق كلاسيكو ألمانيا، بين بايرن ميونيخ ودورتموند، الساعة 7:30 مساء وتنقله ليبيا الرياضية.

طالع مواعيد كافة مباريات السبت الكروي بالضغط هنا

الزمالك الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
طارق يحيى: الزمالك لا يمر بما يمكن وصفه أزمة.. فزنا على الترجي سابقا ولكن دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحد الناجين من كارثة شابيكوينسي ينجو من الموت في بوليفيا من على ارتفاع 150 مترا 3 دقيقة | أمريكا
تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين أسامة ومروان في الهجوم أمام الترجي 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الأهلي المتوقع - أجايي يقود الهجوم ووحيد ظهير أيسر أمام فيتا كلوب 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أرتيتا: مركز أرسنال الحالي في الدوري غير مقبول.. العديد من الأشياء بحاجة للتطور 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مجموعة بيراميدز - تقرير مغربي: مواجهة الرجاء ونامونجو مهددة بالتأجيل 51 دقيقة | الكونفدرالية
بوكيتينو: نيمار قد يشارك ضد برشلونة 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: يوفنتوس يريد أجويرو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك