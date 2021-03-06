مواعيد مباريات السبت 6 مارس 2021.. الزمالك والأهلي وبرشلونة وكلاسيكو ألمانيا

يحل الزمالك اليوم السبت ضيفا على الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا (6 مساء - beIN 4).

بينما يستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب في البطولة ذاتها (9 مساء - beIN 4).

ويلعب بيراميدز ضد مضيفه أسوان في الدوري المصري الممتاز (7 مساء - أون تايم سبورتس 1).

وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة ضد مضيفه أوساسونا (10 مساء - beIN 1 Premium).

وتنقل beIN 3 Premium لقاء يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي (9:45 مساء).

وينطلق كلاسيكو ألمانيا، بين بايرن ميونيخ ودورتموند، الساعة 7:30 مساء وتنقله ليبيا الرياضية.

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