مواعيد مباريات السبت 6 مارس 2021.. الزمالك والأهلي وبرشلونة وكلاسيكو ألمانيا
السبت، 06 مارس 2021 - 09:51
كتب : FilGoal
يحل الزمالك اليوم السبت ضيفا على الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا (6 مساء - beIN 4).
بينما يستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب في البطولة ذاتها (9 مساء - beIN 4).
ويلعب بيراميدز ضد مضيفه أسوان في الدوري المصري الممتاز (7 مساء - أون تايم سبورتس 1).
وفي الدوري الإسباني يلعب برشلونة ضد مضيفه أوساسونا (10 مساء - beIN 1 Premium).
وتنقل beIN 3 Premium لقاء يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي (9:45 مساء).
وينطلق كلاسيكو ألمانيا، بين بايرن ميونيخ ودورتموند، الساعة 7:30 مساء وتنقله ليبيا الرياضية.