في إفريقيا – شباب بلوزداد يهدر فوزا متأخرا أمام الهلال

أهدر شباب بلوزداد فوزا متأخرا أمام الهلال أم درمان بتعادل يعقد المجموعة.

وتعادل شباب بلوزداد مع الهلال أم درمان بهدف لكل فريق على استاد 20 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد الهلال للنقطة الثانية في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية، فيما ارتفع رصيد شباب بلوزداد للنقطة الثانية أيضا في المركز الرابع.

الهلال تقدم مبكرا في الدقيقة الثالثة. تمريرة خاطئة من الحارس توفيق ماسوسي، تصل إلى أبو عاقلة عبد الله الذي مرر الكرة برأسه إلى أبو عاقلة عبد الله الذي راوغ مدافع بلوزداد وسجل الأول.

شباب بلوزداد أدرك التعادل في الدقيقة الـ44 بعد تصويبة من بلال تاريكات. استلمها مارسيلين كوكبو، وسجلها بالكعب في المرمى مسجلا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

شباب بلوزداد حاول الضغط لإدراك الفوز في الشوط الثاني.

شمس الدين نساخ كاد يسجل الثاني من كرة ثابتة في الدقيقة الـ85، نفذها بقوة في العارضة.

مرة أخرى، تحصل محمد بلخير على ركلة جزاء في الدقيقة الـ88.

حمزة بلحويل نفذ ركلة الجزاء خارج المرمى، ليهدر فرصة تحقيق الفوز، وينتهي اللقاء بالتعادل.

التعادل رفع رصيد الهلال للنقطة الثانية في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية، فيما ارتفع رصيد شباب بلوزداد للنقطة الثانية أيضا في المركز الرابع.

ويلتقي مازيمبي مع ماميلودي صن داونز مساء غد السبت، في المباراة الأخرى من الجولة الثانية للبطولة.

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