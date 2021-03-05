مؤتمر أيمن أشرف: مواجهة فيتا كلوب صعبة على الأهلي.. والدفاع يبدأ من الخطوط الأمامية

شدد أيمن أشرف مدافع الأهلي على ضرورة تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أيمن أشرف خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون صعبة على الأهلي، لأنها تأتي بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفا للفريق خلال المباراة".

وأضاف "نحن كلاعبين نتحدث معا دائما وندرك حجم المسؤولية جيدا، ولا نفكر في المباريات التي انتهت، ولكننا نفكر في المستقبل باستمرار، ونسعى للفوز بكل المباريات لكي نسعد جماهير النادي".

وأوضح "وهذا ما حدث في مباراة طلائع الجيش بالدوري، حيث لم يكن الأداء جيدا ولكننا قاتلنا من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة".

وأكمل "دفاع الأهلي يؤدي بشكل جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة، وهذا التألق يرجع إلى مجهود بيتسو موسيماني والجهاز الفني، الذي يؤكد لنا دائما أن الدفاع يبدأ من الخطوط الأمامية، وهذا يعني أن الفريق كله يؤدي بشكل جيد".

وينفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

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