مؤتمر أيمن أشرف: مواجهة فيتا كلوب صعبة على الأهلي.. والدفاع يبدأ من الخطوط الأمامية

مؤتمر أيمن أشرف: مواجهة فيتا كلوب صعبة على الأهلي.. والدفاع يبدأ من الخطوط الأمامية
الجمعة، 05 مارس 2021 - 21:42
كتب : حسام نور الدين
شدد أيمن أشرف مدافع الأهلي على ضرورة تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.
وقال أيمن أشرف خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة ستكون صعبة على الأهلي، لأنها تأتي بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفا للفريق خلال المباراة".
وأضاف "نحن كلاعبين نتحدث معا دائما وندرك حجم المسؤولية جيدا، ولا نفكر في المباريات التي انتهت، ولكننا نفكر في المستقبل باستمرار، ونسعى للفوز بكل المباريات لكي نسعد جماهير النادي".
وأوضح "وهذا ما حدث في مباراة طلائع الجيش بالدوري، حيث لم يكن الأداء جيدا ولكننا قاتلنا من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة".
وأكمل "دفاع الأهلي يؤدي بشكل جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة، وهذا التألق يرجع إلى مجهود بيتسو موسيماني والجهاز الفني، الذي يؤكد لنا دائما أن الدفاع يبدأ من الخطوط الأمامية، وهذا يعني أن الفريق كله يؤدي بشكل جيد".
وينفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.
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