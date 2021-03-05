مؤتمر موسيماني: سنقاتل من أجل تحقيق الفوز أمام فيتا كلوب.. وقادرون على التعامل مع أزمة الغيابات

أوضح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حاجة الفريق للتفوق على فيتا كلوب في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والتغلب على كثرة الغيابات.

وكان الجنوب إفريقي قد أعلن قائمة الأهلي لمواجهة بطل الكونغو. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "نحتاج إلى الفوز غدا من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، والمباراة ستكون صعبة للغاية خاصة أنها أمام منافس قوي ولكن لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز".

وأضاف "الأهلي بحاجة إلى تحقيق الفوز غدا، خاصة أن المباراة تقام على ملعبنا، فضلا عن رغبتنا في تعويض الخسارة أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثانية".

وأوضح "مباراة الغد لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أننا نخوض المباراة ونحن قادمون من خسارة في الجولة الثانية في الوقت الذي يخوض فيه فيتا كلوب المباراة، وهو قادم من تحقيق الفوز".

وشدد "سنقاتل من أجل تحقيق الفوز غدا، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى تحقيق الفوز، وقادرون على تعويض الغيابات التي نعاني منها بسبب الإصابات".

وأكمل "خضنا مباراة المريخ السوداني في افتتاحية مشوار دور المجموعات ونحن نعاني من غيابات ولكننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز".

وواصل "قادرون على التعامل مع أزمة الغيابات، فقد خضنا مباريات في وقت سابق دون 11 لاعبا منهم 7 لاعبين بسبب كورونا و4 إصابات عضلية".

وتابع "ضغط المباريات يجب أن يخلق إصابات في ظل توالي المباريات، ولكن الأهلي قادر تماما على التعامل مع هذه الأمور".

وأتم "جميع لاعبي الأهلي مهمين بالنسبة للفريق، وأثق بشدة في قدراتهم لتحقيق الانتصارات، أسعى دائما لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الإصابات والغيابات والظروف المختلفة".

وينفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

سيناريوهات مجموعة الأهلي - انتصار "مطلوب" في الكونغو يمهد طريق الأحمر نحو الصدارة