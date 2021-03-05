في الجول يكشف سبب استبعاد أكرم توفيق من مواجهة الأهلي وفيتا كلوب

غاب أكرم توفيق عن الظهور في قائمة الأهلي المستدعاة للقاء فيتا كلوب غدا السبت فما هو السبب؟

أكرم توفيق النادي : الأهلي الأهلي

حسبما علم FilGoal.com فإن أكرم يعاني من كدمة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن مباراة فيتا كلوب.

وشارك صاحب الـ23 عاما مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 11 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب علي معلول ووليد سليمان عنها للإصابة.

ويواجه الأهلي منافسه فيتا كلوب غدا السبت في استاد القاهرة في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل فيتا كلوب المركز الثاني في المجموعة الأولى بثلاث نقاط بالتساوي مع الأهلي لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

فيما يتصدر سيمبا المجموعة بست نقاط ويأتي المريخ السوداني رابعا بدون أي نقطة.