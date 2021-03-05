مؤتمر باتشيكو: ثقافتنا هي الفوز داخل أو خارج ملعبنا.. أتوقع مباراة جيدة ينتصر فيها الزمالك

يتوقع جايمي باتشيكو مدرب نادي الزمالك، مباراة جيدة من فريقه أمام الترجي، مشددا على هدف فريقه في تحقيق الفوز.

الزمالك يلاقي الترجي الرياضي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال باتشيكو في المؤترم الصحفي للقاء: "أتوقع مباراة جيدة بين الزمالك والترجي لما لهما من تاريخ كبير، بجانب أن الفريقان يملكان طموح الفوز باللقب".

وأضاف "الترجي لديه نقاط قوة لتقديم مباراة جيدة، ولكن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولديهم طموح كبير ومستعدون جيدا".

وواصل"أتوقع مباراة كبيرة بين الفريقين، سيفوز بها الزمالك في النهاية".

باتشيكو تحدث أيضا عن مباراتي فريقه السابقتين في البطولة، فقال "لعبنا مباريات جيدة، ولكن التعادل جاء بسبب قيام الفرق المنافسة بتقديم أداء دفاعي عال، ولكننا جاهزون لمباراة الغد".

وأتبع "الزمالك يصل للمرمى كثيرا، ولكن يخفق في التسجيل بسبب وجود لاعبين جدد في هذا المركز، لكنني أعمل على تصحيح الأخطاء".

باتشيكو أكمل "هدفنا دائما في أي ملعب هو الفوز، ولدينا ثقافة الفوز سواء داخل مصر أو خارجها. عامل الجمهور يعتمد على هوية الفريق، بعض الفرق تتأثر بتواجد الجمهور وبعضهم لا، ونحن في مصر نلعب بدون جمهور".

وأضاف "التعادل مع تونجيت ربما يكون عادلا، لكن في مباراة مولودية الجزائر كان الزمالك يستحق الفوز، وأضاع الفريق العديد من الأهداف".

وأتم "مصطفي محمد شأنه شأن باقي اللاعبين الجيدين، خروجه يؤثر على الفريق، ولدينا لاعبون جيدون الآن. أنا متواجد في الزمالك منذ خمسة أشهر، ولم نخسر سوي مباراتين ومازلنا في منتصف البطولة".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين، وبالتساوي مع مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، وخلف الترجي صاحب النقاط الأربعة.