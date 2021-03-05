مؤتمر روقا: أتينا إلى تونس للفوز على الترجي.. ورسالة لجماهير الزمالك

الجمعة، 05 مارس 2021 - 18:59

كتب : أحمد شوقي صلاح

مؤتمر محمد أشرف "روقا" قبل مباراة الترجي والزمالك

قال محمد أشرف "روقا" لاعب خط وسط الزمالك إن فريقه ذهب إلى تونس من أجل الفوز على الترجي وتحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي منافسه الزمالك غدا السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

وقال روقا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة: "هدفنا تعويض الإخفاق بالتعادل في المباراتين السابقتين والفوز ضد الترجي".

أخبار متعلقة
أشرف قاسم: لم يصلنا أي إخطارات بخصوص تونجيث قائمة الأهلي – استمرار غياب معلول وسليمان أمام فيتا كلوب الزمالك يشكر سفير مصر في تونس ومسؤولي الترجي

وواصل "نصل كثيرا لمرمى الخصم ولكننا نعاني من سوء التوفيق ونسعى لتدارك الأخطاء التي ارتكبناها من أجل العودة لمصر بالنقاط الثلاثة".

وأضاف "الزمالك فريق كبير يلعب للفوز فقط وكما قلت افتقدنا للتوفيق في المباريات الأخيرة".

ووجه روقا رسالة لجماهير الزمالك في ختام حديثه وقال: "نتمنى مساندتهم لنا بقوة ونعد بإسعادكم، وتفشي فيروس كورونا أثر علينا في الفريق وعلى تنقلاتنا لكننا نمتلك الحافز في مواجهة الترجي للخروج بنتيجة إيجابية".

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بأربع نقاط يليه مولودية الجزائر بنقطتين وبفارق الأهداف عن الزمالك.

فيما يحتل تونجيث السنغالي المركز الرابع بنقطة وحيدة.

الزمالك روقا الترجي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من المصري لـ في الجول: نتواصل مع عمر كمال وأحمد جمعة لتجديد عقديهما 8 دقيقة | الدوري المصري
كروس: البعض وصفني بـ "النازي" بعد اعتزال أوزيل دوليا 11 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف سبب استبعاد أكرم توفيق من مواجهة الأهلي وفيتا كلوب 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بهدفين وأداء ممتع.. نوة الاتحاد تقترب من المربع وتٌغرق الإنتاج في منطقة الهبوط 16 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: ثقافتنا هي الفوز داخل أو خارج ملعبنا.. أتوقع مباراة جيدة ينتصر فيها الزمالك 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر روقا: أتينا إلى تونس للفوز على الترجي.. ورسالة لجماهير الزمالك 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيموني إنزاجي: مباراة يوفنتوس تأتي في موعدها.. علينا خوض لقاء مثالي 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر سولشاير: لست مقتنعا بأن يونايتد بعيد عن مستواه.. وتحسنا ضد الكبار رغم عدم الفوز 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 بيان من الزمالك بسبب واقعة بنشرقي وحقوق سوهاج: من أبشع صور التعصب وسنتخذ الإجراءات القانونية 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك