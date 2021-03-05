مؤتمر روقا: أتينا إلى تونس للفوز على الترجي.. ورسالة لجماهير الزمالك

قال محمد أشرف "روقا" لاعب خط وسط الزمالك إن فريقه ذهب إلى تونس من أجل الفوز على الترجي وتحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي منافسه الزمالك غدا السبت المقبل في ملعب رادس في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

وقال روقا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة: "هدفنا تعويض الإخفاق بالتعادل في المباراتين السابقتين والفوز ضد الترجي".

وواصل "نصل كثيرا لمرمى الخصم ولكننا نعاني من سوء التوفيق ونسعى لتدارك الأخطاء التي ارتكبناها من أجل العودة لمصر بالنقاط الثلاثة".

وأضاف "الزمالك فريق كبير يلعب للفوز فقط وكما قلت افتقدنا للتوفيق في المباريات الأخيرة".

ووجه روقا رسالة لجماهير الزمالك في ختام حديثه وقال: "نتمنى مساندتهم لنا بقوة ونعد بإسعادكم، وتفشي فيروس كورونا أثر علينا في الفريق وعلى تنقلاتنا لكننا نمتلك الحافز في مواجهة الترجي للخروج بنتيجة إيجابية".

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بأربع نقاط يليه مولودية الجزائر بنقطتين وبفارق الأهداف عن الزمالك.

فيما يحتل تونجيث السنغالي المركز الرابع بنقطة وحيدة.