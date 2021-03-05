مؤتمر سولشاير: لست مقتنعا بأن يونايتد بعيد عن مستواه.. وتحسنا ضد الكبار رغم عدم الفوز

أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عدم اقتناعه بفكرة أن فريقه أصبح بعيدا عن مستواه بعدما لم يسجل أي أهداف في المباراتين الأخيرتين له في الدوري الإنجليزي.

في المقابل يؤمن أن فريقه افتقر للشرارة في الهجوم التي تجعله يسجل الأهداف.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة مانشستر سيتي الأحد المقبل في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

وقال سولشاير: "نحن لم نسجل أهدافا لأسبوع وليس لستة أسابيع مع أداء غير جيد، لم تمر فترة كبيرة على انتصارنا على ساوثامبتون 9-0 وعلى ريال سوسيداد 4-0، والأخير كان سيفوز على ريال مدريد".

وأضاف "الأمر أيضا يعتمد على المنافس وكم المباريات التي نخوضها له تأثير علينا كذلك، لكن بالنسبة لي فأنا لا أتفق مع ما يقال إننا شهدنا تراجعنا في أدائنا وشكلنا".

وواصل المدرب النرويجي حديثه "نعم افتقدنا لبعض اللمسات التي تجعلنا نسجل لكننا دافعنا في تلك المباريات بشكل جيد وافتقرنا للشرارة الصغيرة الكافية لتسجيل الأهداف، لكنني غير مؤمن بأننا أصبحنا بعيدين عن مستوانا".

وعلى الرغم من تألق يونايتد الموسم الماضي وفوزه ضد الكبار لكنه لم يستطع الانتصار عليهم الموسم الجاري حتى الآن.

وعن الفارق بين الموسم الماضي والجاري في مواجهة الكبار قال سولشاير: "هذا سؤال جيد بالطبع الأمر يبدو غريبا وربما لا تتفقون مع ما سأقوله لكنني أرى بعض الأمور الإيجابية في مباريات الموسم الجاري".

وواصل "أصبحنا نضغط أكثر على الخصم لكن الموسم الماضي كنا نعتمد على الهجمات المرتدة والدفاع بقوة وكمدرب هذا كان أسوأ شعور لي".

وأردف "بعض التألق من أي لاعب من أصحاب الإمكانيات سيجعلك تستقبل الأهداف، لكننا الآن أصبحنا نتحلى بالإيجابية أكثر على الرغم من أننا لم نكن حاسمين في تلك المباريات مع الفرق التي خلقناها".

وأكمل "تلك المباريات كانت صعبة وهذا اختبار آخر لنا الآن وفرصة لتصحيح ما حدث".

وأشاد سولشاير بمانشستر سيتي وقال: "هم يمرون بفترة رائعة ولم يخسروا في آخر 21 مباراة خاضوها ونحن لم نخسر في آخر 21 مباراة خارج ملعبنا في الدوري لذا هناك رقم سيُكسر يوم الأحد، لنرى أي منهما".

وعن الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قال سولشاير: "مازال هناك 11 مباراة متبقية في الدوري وكما قلت لنرى في شهر مارس أو أبريل ماذا سيحدث قبل أن نتحدث عن وجود منافسة على الدوري".

وواصل "نحن لا نتحدث عن المنافسة على اللقب بعد 18 أو 19 مباراة، نحن تحسنا عن الموسم الماضي وسأفضل مركزنا الآن عما كنا فيه في الموسم الماضي".

وأتم سولشاير حديثه "في الدوري الإنجليزي هناك العديد من الفرق الجيدة ونحن نتحكم في أنفسنا وعلينا حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وحينها أثق في تواجدنا في المربع الذهبي".

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ65 نقطة مقابل 51 نقطة ليونايتد قبل دربي يوم الأحد في ملعب الاتحاد.