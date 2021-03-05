أشرف قاسم: لم يصلنا أي إخطارات بخصوص تونجيث

الجمعة، 05 مارس 2021 - 18:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - وادي دجلة

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن النادي لم يصله أي مخاطبات رسمية أو قرارات بشأن فريق تونجيت السنغالي.

وزارة الرياضة السنغالية، أعلنت اليوم الجمعة، تعليق كافة النشاطات الكروية على خلفية تظاهرات سياسية عمت شوارع البلاد.

وقال أشرف قاسم في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "نادي الزمالك يتعامل فقط مع القرارات الرسمية من الاتحاد الإفريقي، ولكننا لم يردنا أي شيء حتى الآن".

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وزارة الرياضة السنغالية كانت قد كشفت بأن مباراة تونجيث مع مولودية الجزائر ستقام في موعدها غدا حتى الآن.

الزمالك يستعد لمواجهة مضيفه الترجي التونسي في السادسة مساء غد السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، رفقة فرق الترجي، وتونجيث، ومولودية الجزائر.

في إفريقيا الزمالك تونجيث
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