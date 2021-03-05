مؤتمر جوارديولا: نريد إنهاء نتائج يونايتد الجيدة في ملعبنا.. ولا نرغب في تكرار ما حدث معنا ومع ليفربول

يريد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إيقاف سلسلة النتائج الجيدة لمانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد حينما يلتقيان مجددا الأحد المقبل.

ويستضيف سيتي منافسه يونايتد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ويملك يونايتد سجلا مميزا في ملعب الاتحاد بعدما فاز في آخر ثلاث مباريات من أصل أربعة خاضها في معقل غريمه في بطولتي الدوري وكأس الرابطة الإنجليزية.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "إنها مباراة هامة مثل المباراة السابقة والمقبلة".

وواصل "أعرف مدى صعوبة يونايتد، أشعر بأنهم يصبحون فريقا أفضل كل موسم، لم يخسروا في أي لقاء خارج ملعبهم لأكثر من عام".

وأكمل جوارديولا "هم دائما يحصلون على نتائج جيدة في ملعب الاتحاد، لكننا نعرف أننا أمامنا فرصة لتوسيع الفارق بيننا في الدوري".

وأردف "الدوري الإنجليزي يتضمن 38 مباراة وهذه واحدة منهم والآن يونايتد منافس حقيقي على اللقب ويحتل المركز الثاني في الترتيب، الكل يعرف مدى أهمية المباراة وسنحاول الفوز بها".

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ65 نقطة مقابل 51 نقطة ليونايتد.

ويعيش سيتي فترة مميزة إذ أنه فاز في آخر 15 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي ولم يخسر الفريق إجمالا في آخر 21 مباراة في كل البطولات.

وأشاد جوارديولا بفريقه وقال: "ما يحدث سببه كل اللاعبين ورغبتهم في الفوز دائما، لا توجد كلمات يمكن حقنا لإيجاد رغبة الفوز في اللاعبين، هم يريدون التنافس مع زملائهم وتقديم أفضل شيء ممكن".

وأكمل "الناس يشيدون بنا لأننا نفوز ولكننا يمكن أن نخسر لذلك نحن نتحلى بالهدوء، سنواصل التدرب ونريد تقديم مباراة جيدة ضد يونايتد".

وتابع المدرب الإسباني حديثه "لقد دربت فرقا متعطة للفوز خلال مسيرتي وكنت محظوظا بكوننا معا، تحقيق الفوز يأتي بسبب اللاعبين لديهم شيئا خاصا بداخلهم مثلما حدث معي في برشلونة وبايرن ميونيخ".

وأضاف "نحن كنا رائعين في الأشهر الأخيرة ولا يمكن لأحد إنكار ذلك لكننا لا نفوز بالبطولات في شهر مارس".

واستدرك "لكنني أؤمن أنه بإمكاننا أن نصبح أفضل ولكن الأمر يتعلق بنا وكيفية التعامل مع اللحظات الجيدة".

وواصل "عندما نفوز بلقب ما هذا لا يعني أننا سنفوز في المستقبل، أتذكر عندما فزنا بالدوري توقع البعض حصدنا اللقب لخمس سنوات متتالية ثم جاء ليفربول وفاز به والكل قال سوف يسيطرون وانظروا لما حدث".

ويعاني ليفربول الأمرين خلال الموسم الجاري إذ أنه يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة.