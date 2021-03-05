توخيل ينافس جوارديولا على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 05 مارس 2021 - 16:36

كتب : FilGoal

توماس توخيل - تشيلسي - مانشستر يونايتد

ينافس توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي على جائزة أفضل مدرب في شهر فبراير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيجد توخيل منافسة شرسة من بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي حقق جائزة المدرب الأفضل في شهر يناير.

وبجانب توخيل وجوارديولا، يتواجد سكوت باركر المدير الفني لفولام ونونو سانتو المدير الفني لولفرهامبتون.

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ويمتلك جوارديولا أفضل من بين المرشحين للجائزة خلال مباريات الشهر الماضي.

ولعب جوارديولا 6 مباريات انتصر فيهم جميعا، مع فارق أهداف +12.

أما باركر، فلعب 6 مباريات أيضا لكنه انتصر في مباراتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة مع فارق أهداف +1

فيما انتصر توخيل 3 مرات وتعادل مرتين خلال 5 مباريات مع تشيلسي بفارق أهداف +4

ويمتلك سانتو نفس السجل، بعدما انتصر في 3 مباريات وتعادل في 2 لكن بفارق أهداف 3+.

توماس توخيل بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي
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