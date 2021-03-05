لينجارد ينافس برونو وجوندوجان على لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ينافس جيسي لينجارد لاعب وست هام على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير للدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل لينجارد لوست هام من مانشستر يونايتد في يناير الماضي على سبيل الإعارة بعد مشاركته لدقائق قليلة منذ بداية الموسم مع الشياطين الحُمر.

ويتنافس لينجارد مع برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد وزميله السابق.

وظهر في القائمة إلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو ثنائي مانشستر سيتي.

كما يتواجد رافينيا جناح ليدز يونايتد وروبين نيفيس لاعب وسط ولفرهامبتون وهارفي بارنيز جناح ليستر سيتي ويواكيم أنديرسين مدافع فولام.

⚪️ Joachim Andersen 🦊 Harvey Barnes 🔵 Joao Cancelo 🔴 Bruno Fernandes 🔥 Ilkay Gundogan ⚒️ Jesse Lingard 🐺 Ruben Neves 🇧🇷 Raphinha Who gets your vote for February's @EASPORTSFIFA Player of the Month? ➡️ https://t.co/8W5E1TDy45#PLAwards pic.twitter.com/X6kGvNED82 — Premier League (@premierleague) March 5, 2021

وكان جوندوجان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للشهر الماضي.