لينجارد ينافس برونو وجوندوجان على لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 05 مارس 2021 - 16:17

كتب : FilGoal

جيسي لينجارد يحتفل بهدف وست هام في أستون فيلا

ينافس جيسي لينجارد لاعب وست هام على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير للدوري الإنجليزي الممتاز.

جيسي لينجارد

النادي : وست هام يونايتد

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

إيلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

وانتقل لينجارد لوست هام من مانشستر يونايتد في يناير الماضي على سبيل الإعارة بعد مشاركته لدقائق قليلة منذ بداية الموسم مع الشياطين الحُمر.

ويتنافس لينجارد مع برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد وزميله السابق.

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وظهر في القائمة إلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو ثنائي مانشستر سيتي.

كما يتواجد رافينيا جناح ليدز يونايتد وروبين نيفيس لاعب وسط ولفرهامبتون وهارفي بارنيز جناح ليستر سيتي ويواكيم أنديرسين مدافع فولام.

وكان جوندوجان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للشهر الماضي.

الدوري الإنجليزي
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