قمصان: الأهلي تجاوز خسارة سيمبا.. نثق في كل اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة

شدد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن الفريق تجاوز خسارته ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا ويسعى للتعويض أمام ضيفه فيتا كلوب يوم السبت.

ويستضيف الأهلي فريق فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان للمركز الإعلامي للأهلي:"لقاء فيتا كلوب غاية في الأهمية لتعويض خسارة الفريق أمام سيمبا في تنزانيا، ‏واستكمال مشواره نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة.‏ فيتا كلوب يمتلك عناصر مميزة، ومواجهة الفريقين غدا لن تكون سهلة، لذلك حرص الجهاز الفني على مشاهدة مباريات للفريق الكونغولي والتحضير بشكل جيد ‏للمواجهة المرتقبة بين الفريقين".

وواصل "الفريق لديه هدف محدد في مباراة فيتا كلوب، وهو ‏تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة تقام في مصر وقبل السفر ‏لملاقاة فيتا في الكونغو. لدينا غيابات مؤثرة لكن الجهاز الفني لديه الثقة التامة في جميع ‏عناصر الفريق، وأي لاعب يشارك قادر على تعويض أي نقص داخل ‏صفوف الفريق".

واستمر "مجموعة الأهلي تضم فرقا مميزة على ‏الصعيد الفني وعلى مستوى القدرات والمهارات الفردية للاعبين وهناك تنافس بين الجميع ‏من أجل تحقيق التأهل إلى ربع النهائي. الأهلي تجاوز خسارة سيمبا، ومواجهة ‏فيتا كلوب هي الأهم، ويسعى خلالها الفريق لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث ‏نقاط في غاية الأهمية في مشوار دور المجموعات".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى ورصيده 3 نقاط مثل فيتا كلوب الوصيف والذي يتفوق عن الأول بفارق الأهداف.

بينما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب برصيد 6 نقاط ويتذيل المريخ السوداني المجموعة بلا رصيد.

وفاز الأهلي على المريخ بثلاثية دون رد ثم خسر في تنزانيا بهدف ضد سيمبا.

ويدافع الأهلي عن لقبه بعدما توج بدوري الأبطال في 2020 للمرة التاسعة في تاريخه.