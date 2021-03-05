مصدر من كاف لـ في الجول: المحكمة الرياضية سمحت لـ زطشي بالترشح لمكتب فيفا التنفيذي

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء المحكمة الرياضية الدولية قرار لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المانع ترشح خير الدين زطشي لعضوية مكتب فيفا التنفيذي.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com أن زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بإمكانه الآن الترشح لعضوية مكتب فيفا التنفيذي لينافس هاني أبو ريدة المصري وفوزي لقجع المغربي وجوستافو ندونج الغيني.

وسيفوز اثنان من الأربعة بعضوية المكتب.

وأضاف المصدر بأن المحكمة منعت سيدي نجوي، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي في كاف بعد رفضها استئنافه ضد قرار لجنة الحوكمة في كاف الملزم بمنعه من الترشح.

وأتم المصدر "ننتظر الآن القرار الخاص بأحمد أحمد (الرئيس السابق لكاف)، هل يحق له الترشح لانتخابات رئاسة كاف أم لا".

وتجري انتخابات رئاسة كاف على هامش الجمعية العمومية للاتحاد في 12 مارس الجاري في المغرب.