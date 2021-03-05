رائعة صلاح في ليستر تنافس على هدف الشهر في الدوري الإنجليزي.. وحضور محرز

الجمعة، 05 مارس 2021 - 15:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

ينافس هدف محمد صلاح نجم ليفربول في مرمى ليستر سيتي على جائزة أفضل هدف في شهر فبراير.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وكان صلاح قد سجل هدف فريقه الوحيد بمرمى ليستر سيتي في المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 3-1 في الجولة 24.

ويتنافس هدف صلاح مع أهداف كل من:

جواو موتينيو لاعب ولفرهامبتون في أرسنال

جيمس وارد براوس لاعب ساوثامبتون في نيوكاسل

برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد في إيفرتون

مات لوتون لاعب بيرنلي في كريستال بالاس

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في إيفرتون

تاكومي مينامينو لاعب ساوثامبتون في تشيلسي

جيان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس في برايتون

وكان صلاح قد فاز بجائزة أفضل هدف في شهر يناير عن هدفه بمرمى وست هام.

محمد صلاح
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