مؤتمر كلوب: لن أتراجع في قراري حتى لو تغيير لاعب أحدث جلبة

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن حزن محمد صلاح نجم الفريق بعد تغييره ضد تشيلسي في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وخسر ليفربول من تشيلسي بهدف في الجولة 27 للدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب عن تغيير صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فولام في المباراة المقبلة.

وقال كلوب: "أعتقد أن صلاح يستمتع بالضغط. أرقام مو التهديفية مذهلة. كان بإمكاني تغيير لاعبا أخر في الليلة الماضية لكن الأمر كان مرتبطا بمن سندفع به".

وأضاف "يبدو أنه شعر بالحدة ورأي الأمر بطريقة مختلفة، وهذا جيد".

وتابع "(ما حدث) ليس الشيء الأهم في العالم. ربما لعب 30 دقيقة دون صلاح ستكون سببا في مشاركته يوم الأحد".

وشدد "الأمر طبيعي للغاية. أنا من أصنع القرار على أن يُنفذ من قِبل الأولاد. نعرف أننا وصلنا للقمة معا وسنعود لها معا، وهذه هي الفكرة".

وأكد "لا يمكنني ألا أقوم باستبدال لاعبا لأنه يخلق قصصا (بعد استبداله)، أفعل ذلك (التغيير) في اللحظة المناسبة".

وتابع "لست متأكدا من إذا كان هذا الموقف يحتاج للحديث المناسب؛ لكن كنا متأخرين بهدف، وهذا لا يجعل أي لاعب يشعر بالسعادة، وبجانب ذلك تغادر المباراة".

واستمر "لم يكن سعيدا بسبب التغيير لأن كمهاجم يرغب في البقاء بالملعب، وهذ أمر طبيعي".

وتحدث عن مستوى الثلاثي الهجومي، صلاح وفيرمينيو وساديو ماني، وقال: "علينا جميعا التطور".

وأوضح "مو لا يزال هداف عظيم والجميع يعلم أنه قادر على تسجيل المزيد، وهو يعلم ذلك".

وعن الذي يحتاجه الفريق لتعديل أوضاعه، قال: "لكل شخص رأيه، لكن لا يمكنك ألا تتفادى الهجمات المرتدة حين تلعب ضد لاعب مثل تيمو (فيرنر)، حين استقبلنا هدفا كان لدينا عدة لاعبين خلف الكرة لكنهم كانوا متراجعين للغاية في منطقة الجزاء".

وحول الدفع بـ فابينيو في وسط الملعب مجددا، قال: "سيكون شيئا عظيما لكن ناثانيل فيلبس أُصيب لذا كان علينا اتخاذ القرار".

وعن إصابة أوزان كاباك، قال: "لديه مشكلة صغيرة وسنرى إذا كان سيشارك ضد فولام أم لا، لكن يبدو أنه لن يشارك حتى الآن".

وحول مستوى الفريق مؤخرا، قال: "كرة القدم تعتمد على الإيقاع بدرجة كبيرة، ولم يكن لدينا الفرصة لكي نتطور لأننا تعرضنا لغيابات كثيرة لكن علينا القتال".

وأتم "خسرنا مباريات حتى حين كنا في مستوى جيد. نحن ننتقد أنفسنا ونحاول التغيير في الفترة المقبلة".

وسجل صلاح 17 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي الدوري.

وتراجع ليفربول للمركز السابع برصيد 43 نقطة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.