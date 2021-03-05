رسميا - الاتحاد السنغالي لكرة القدم يعلق جميع المسابقات لأجل غير مسمى

قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم إيقاف جميع المسابقات والأنشطة في البلاد بداية من اليوم الجمعة، 5 مارس.

وأصدر الاتحاد السنغالي بيانا رسميا لإعلان القرار.

ولم يحدد الاتحاد السنغالي موعد عودة النشاط.

وأكد مسؤولو الاتحاد السنغالي في البيان أن مباراة تونجيث ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا، ستقام غدا، السبت، في موعدها.

ويلعب تونجيث ضد مولودية الجزائر في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، للمجموعة الرابعة، والتي تضم الزمالك والترجي.

واندلعت أمس، الخميس، مظاهرات في جميع أنحاء السنغال إثر اعتقال عثمان سونكو زعيم المعارضة السياسية.