أوين: ماني يتجنب الحصول على ركلات جزاء حتى لا يسجل صلاح

الجمعة، 05 مارس 2021 - 13:59

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

اتهم مايكل أوين نجم ليفربول وإنجلترا السابق، ساديو ماني، لاعب الأول بتفادي الحصول على ركلات جزاء حتى لا يستفيد زميله محمد صلاح ويرفع رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك بعد فشل الفريق في التسجيل ضد ضيفه تشيلسي يوم الخميس وخسارته بهدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أوين لـOptus Sport:"لا أصدق أن ماني لم يسقط (بعد تدخل من أندرياس كريستنسن). كان تدخلا قويا لكنه ظن أن لديه فرصة للتسجيل، فعل مثلما فعل قبل أسبوع (ضد شيفيلد يونايتد)".

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وواصل "أتساءل، وربما هذه الأفكار الملتوية تتسلل إلى رأسي، صلاح هو المنفذ الأول لركلات الجزاء في الفريق، وحين تسنح فرصة تسجيل لماني يقول في نفسه: سأسجل الهدف، وإلا سيحرز صلاح من ركلة جزاء أخرى".

وأضاف "هؤلاء اللاعبون يتنافسون على الحذاء الذهبي منذ سنوات. ربما وجهة نظري غريبة، لكن بالنظر لطبيعة ماني وصلاح التنافسية، رأيناهما لا يمرران لبعضهما البعض حين يكون أحدهما في موقف أفضل من الآخر. نرى قليلا من الأنانية، نرى سلوكا ساخطا بعض الشيء، صلاح هز رأسه (حين خرج مستبدلا ضد تشيلسي)".

وأتم "رأيت من قبل ماني يسقط في مثل هذه الالتحامات، وحين لم يفعل ذلك في مباراتين متتاليتين، فكرت بعض الشيء في السبب".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 17 هدفا.

بينما أحرز ماني 7 أهداف.

ونال صلاح جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي، في موسم 2017-2018 وتشاركها في موسم 2018-2019 مع ماني وبيير-ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي ويستضيف فولام يوم الأحد.

ليفربول ماني محمد صلاح
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