روبرتسون: لا يمكننا التعويل على الماضي.. تلقي الضربات وارد في كرة القدم

اعترف أندرو روبرتسون مدافع ليفربول أن فريقه يمر بمرحلة متواضعة على صعيد النتائج مشيرا إلى تفريطه في نقاط عديدة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

وخسر ليفربول للمرة الخامسة تواليا في ملعبه في الدوري بالسقوط بهدف أمام تشيلسي يوم الخميس ليحتل المركز السابع في ترتيب البطولة.

وقال الاسكتلندي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"هذه المباريات تحسمها تفاصيل صغيرة ولا يمكننا استقبال هدف بهذا الشكل. ليس جيدا أن نخسر بالهجوم المرتد".

وواصل "5 مباريات على ملعبنا بلا فوز، هذا بعيد تماما عن المستوى الذي نريده. لا شيء سيساعد الجمهور في منزله، نفقد العديد من المباريات صوب هدفنا".

واستمر "الكثير من الرؤوس المطئطئة حين استقبلنا الهدف، لا يمكننا فعل ذلك. تلقي الضربات وارد في كرة القدم. لا يمكننا التعويل على الماضي، الموسم السابق ولى. لسنا جيدين بما يكفي لنكون في المستوى الطبيعي لنادي ليفربول. نتراجع وهذا ليس جيدا".

وأتم "المباريات المتبقية تقل وعلينا الضغط على الفرق التي خلفنا في الترتيب. سيعتقد الناس أننا استسلمنا وعلينا أن نظهر لهم عكس ذلك. في الوقت الراهن لا نفعل ذلك".

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وبـ22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

وتلقى الفريق هزيمته الثامنة في الموسم الحالي من الدوري.

ويستضيف ليفربول فريق فولام يوم الأحد.